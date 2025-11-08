Новогодние праздники в 2026 году станут самыми длинными в России за 12 лет

Новогодние праздники в России в 2025–2026 годах продлятся 12 дней и станут самыми длинными за последние 12 лет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат напомнила, что россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года, а на работу выйдут только 12 января 2026-го. «С 2013 года длинные выходные стали привычным явлением, однако их длительность обычно составляла 10–11 дней»,— уточнила она в комментарии «РИА Новости».

Госпожа Бессараб добавила, что в последнюю неделю декабря 2025 года россияне будут работать только в понедельник и вторник, а уже с 31 декабря будет выходным днем.