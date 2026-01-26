Празднование Нового года обошлось россиянам в среднем в 64 тыс. рублей

Траты россиян на празднование Нового года составили в среднем 64,46 тыс. руб., следует из аналитического обзора ВЦИОМа. По словам экспертов, это на 8% больше запланированного бюджета. Однако общие траты сохранились на уровне прошлого года, тогда они составили 64,44 тыс. руб.

Как отметили в пресс-службе ВЦИОМа, за последние несколько лет бюджет россиян на новогодние праздники стал более умеренным. По данным организации, за весь период мониторинга гражданам удавалось уложиться в запланированный бюджет только в 2007 году. Сэкономить — только в 2018 году.

Новогодний стол обошелся среднестатистическому россиянину в 12,314 тыс. руб. против прошлогодних 12,24 тыс. руб. На подарки родным и близким граждане в среднем потратили 24,63 тыс. руб. Это на 3 тыс. руб. больше запланированного бюджета. Траты на досуг, включая туристические поездки и культурно-развлекательные мероприятия, составили в среднем 27,509 тыс. руб.

Результаты опроса ВЦИОМа показали, что вместо неограниченных трат россияне делают выбор в сторону осознанного потребления. Вслед за инфляцией итоговый чек не вырос, заключили аналитики.