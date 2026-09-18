Мерц оценил отношения США и ЕС словами «вероятно, дружба закончилась»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха «безоговорочной связи» между США и Европой, выстраиваемая со времен Второй мировой войны, «подошла к концу». Как отмечает Bloomberg, это стало очередным свидетельством разлада в отношениях Евросоюза (ЕС) и США, произошедшего в период президентства Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Господин Мерц уточнил, что «по ту сторону Атлантики происходит смена политических настроений и меняется отношение к трансатлантическому альянсу». По его словам, такие перемены в ЕС «и представить себе не могли». «Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, завершилась — по крайней мере, на обозримое будущее»,— сказал канцлер Германии во время выступления перед однопартийцами в Берлине.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ЕС из-за разногласий по тратам на оборону, в том числе внутри НАТО. Он грозил выходом США из блока. Господин Трамп убежден, что союзники «не платят достаточно» и хотят обеспечить свою безопасность за счет Штатов. В 2025 году он говорил, что благодаря ему страны согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Однако с этим требованием не согласилась Испания, из-за чего в марте 2026-го президент заявил о разрыве торговли с ней.