Трамп заявил о разрыве торговли с Испанией

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить торговые отношения с Испанией после отказа Мадрида увеличить военные расходы до 5% ВВП.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить (военные расходы.—«Ъ») до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо»,— сообщил он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме. Господин Мерц поддержал эту позицию.

«Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией»,— добавил господин Трамп. По его словам, США при необходимости продолжат использовать военные базы в Испании для операции против Ирана, несмотря на отказ Мадрида.

В прошлом году правительство Испании отклонило предложение генсека НАТО Марка Рютте довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2032 году. Испанский премьер Педро Санчес заявил, что принятие на себя таких обязательств было бы «не только неразумным, но и контрпродуктивным». Господин Рютте предлагал компромисс: 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% — на инфраструктуру и промышленность, связанные с безопасностью. Целевой показатель в 2% ВВП действовал для стран НАТО с 2014 по 2024 год. Его достигли 22 из 32 государств альянса.