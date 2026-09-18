Мэр Геленджика проголосовал в первый день выборов

Глава Геленджика Алексей Богодистов проголосовал в первый день выборов. Он посетил избирательный участок до начала рабочего дня, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Богодистов Фото: Алексей Богодистов

«Традиционно голосую в первый день выборов. До начала рабочего дня заехал на свой избирательный участок и проголосовал»,— сообщил Алексей Богодистов.

По его словам, организация голосования находится на хорошем уровне. На избирательных участках работают комиссии и наблюдатели, также обеспечена безопасность.

«Все организовано на хорошем уровне. Работают избирательные комиссии и наблюдатели, обеспечена безопасность»,— отметил глава города.

Для комфорта избирателей на участках организовали работу буфетов и небольшую культурную программу.

Мария Удовик