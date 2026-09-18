Глава Краснодара проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Краснодара Евгений Наумов утром 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. В 08:00 он пришел на избирательный участок в поселке Березовом перед началом рабочего дня. Об этом сам мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Краснодаре в день начала голосования открылись 394 избирательных участка. Они будут работать с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

В городе также проходят довыборы депутатов городской думы по одномандатным округам №28 и №38.

Вячеслав Рыжков