Над Крымом, Кубанью и другими регионами за ночь сбили более 600 БПЛА

В ночь на 18 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, аппараты были сбиты с 20:00 мск 17 сентября до 08:00 мск 18 сентября над территориями 15 регионов, включая Крым, Адыгею и Кубань, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае обломки беспилотников обнаружили в нескольких муниципалитетах. В Усть-Лабинском районе и Армавире фрагменты аппаратов повредили по одному частному дому. В Гулькевичском районе повреждены спортивный зал школы в Гулькевичах и хозяйственная постройка в селе Новоукраинском.

По данным регионального оперативного штаба, пострадавших в результате падения обломков нет. На местах работают специальные и оперативные службы.

Вячеслав Рыжков