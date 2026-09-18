Ненакрашенная экономика

В Краснодарском крае и Крыму количество регистраций парфюмерно-косметических компаний в 2026 году сократилось втрое и вдвое соответственно. На Кубани общее количество производителей уходовой продукции с начала года снизилось на 7%. Среди главных вызовов участники рынка назвали провал туристического сезона, атаки БПЛА на склады маркетплейсов и рост себестоимости косметики и парфюмерии на фоне снижения покупательной способности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На 1 августа 2026 года в Краснодарском крае косметику и парфюмерию производили 133 юрлица и индивидуальных предпринимателя (ИП). Это на 7%, или на 10 организаций, меньше, чем в начале года, и на 5,7% (8 юрлиц и ИП) меньше, чем год назад. Количество регистраций организаций с основным ОКВЭДом «Производство парфюмерных и косметических средств» в январе—июле 2026 года сократилось втрое (с 33 до 10) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество ликвидаций сохранилось примерно на том же уровне. За первые семь месяцев 2025 года закрылось 23 производителя косметики и парфюмерии, а за тот же период 2026 года — 20. Такие данные «Review. Юг России» предоставили аналитики «Контур.Фокуса».

По данным экспертов, в Крыму количество регистраций производителей косметики и парфюмерии в январе—июле 2026 года сократилось вдвое (с девяти до четырех) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ликвидировано за этот период три юрлица и ИП (четыре в 2025 году). При этом общее количество производителей косметики и парфюмерии в республике с начала года увеличилось на одну организацию, а за год — на две, до 58 юрлиц и ИП.

Отрасль в огне

Главным испытанием для производителей косметики и парфюмерии юга России стало снижение турпотока на курорты в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и топливным кризисом. В большей степени пострадал Крым. Так, к примеру, в АО «Комбинат "Крымская Роза"» планировали увеличить объем производства в 2026 году на 50%, но, по словам коммерческого директора предприятия Александра Гладуна, высокий сезон оказался одним из самых слабых за историю российского Крыма, что скорректировало планы компании. «Снижение объема производства в 2026 году ожидаем порядка 25–30%»,— говорит господин Гладун.

Заведующая лабораторией научно-производственного предприятия «Флореаль» Светлана Мосян рассказала, что в результате снижения турпотока в Краснодарском крае и Крыму предприятию в 2026 году пришлось сократить объемы производства на 14%.

По словам гендиректора ООО «ФитСтайл Эко» (производитель уходовой косметики для лица, тела и волос под брендом «Анапская косметика») Анастасии Вдовиной, компания столкнулась с пожарами на складах Wildberries и Ozon после падения вражеских беспилотников. «Товар может быть уничтожен за одну ночь, а вместе с ним останавливаются продажи и возникает кассовый разрыв»,— отмечает собеседница «Review. Юг России».

К примеру, в пожарах на складах маркетплейсов сгорело 90% товарного запаса ООО «Топ Косметик» (производит уходовую косметику под брендом Velox). По словам генерального директора компании Александра Реутова, традиционно август был одним из самых лучших месяцев в году по продажам, но в этом году планы компании нарушены из-за кассового разрыва.

«Крымская косметика» в результате пожаров потеряла 80–90 тыс. единиц продукции. «Мы попробовали много разных направлений: и федеральные косметические сети, и построение розничной сети по франшизе. Были и успехи, и неудачи, но лучше всего сработал именно канал маркетплейсов. В 2026 году этот канал стал очень рискованным. Мы перестраиваем модель работы, а это дополнительные издержки. Но любые другие схемы не работают так же эффективно, как та, что была. Поэтому маркетплейсы все еще не имеют достойной альтернативы»,— рассказывает Александр Гладун.

Среди других проблем производителей косметики и парфюмерии Краснодарского края и Крыма Анастасия Вдовина назвала дорогие деньги, нехватку оборотных средств, частичную зависимость от импортного сырья и упаковки, а также сложность масштабирования небольших производств.

По мнению предпринимателя, основателя сочинской производственной компании Matsesta Александра Каримова, одна из наиболее заметных проблем парфюмерно-косметического бизнеса — упаковка. Он отмечает, что качественную рецептуру сегодня реально собрать с высокой долей российского сырья, но выбор современной российской тары пока небольшой. «Многие производители зависят от Китая, что означает длинную логистику и сроки поставки в несколько месяцев»,— говорит предприниматель.

В Крыму к этим проблемам добавляются регулярные перебои с электроснабжением — постоянные отключения света сказываются на производстве. «Мы спасаемся небольшими дизель-генераторными установками, которые позволяют запускать отдельные цепочки производственного процесса, но проблемы это не решает. И для генераторов опять же нужно топливо»,— констатирует Александр Гладун.

Себестоимость выросла

В современных экономических условиях предпринимателям приходится балансировать между необходимостью поднимать стоимость товаров (чтобы сохранить качество продукции и не работать при этом в убыток) и стремлением удержать покупателя, активность которого в этом году снизилась.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае средний чек на покупку парфюмерии и косметики в первом полугодии 2026 года составил 5,5 тыс. руб., что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество покупок сократилось на 9%.

Рост себестоимости продукции при высокой чувствительности покупателей к цене в ООО «Солнце» («Фабрика здоровья Бизорюк») считают одной из самых острых проблем парфюмерно-косметической промышленности. По сравнению с августом 2025 года, стоимость продукции компании увеличилась в среднем на 30%. «Корректировка цен была умеренной и затронула разные категории неравномерно. Основными причинами стали рост стоимости натурального растительного сырья, упаковки и комплектующих, а также увеличение затрат на логистику, рост налоговой нагрузки. При этом часть возросших расходов мы компенсировали за счет увеличения объемов и оптимизации процессов»,— поясняет генеральный директор компании-производителя Евгений Федоров.

Продукция НПП «Флореаль» в 2026 году подорожала на 3–7%. Главной задачей на ближайшую перспективу в компании считают поиск новых рынков сбыта и заказчиков.

Стоимость продукции ООО «Топ Косметик» выросла примерно на 40% за год. Это, по словам директора компании, связано в том числе и с перекрытием Ормузского пролива, и с удорожанием полимеров и сырья, а также с удорожанием услуг маркетплейсов. «Особенно сказался последний фактор — нам пришлось существенно поднять цены, чтобы не продавать товар в убыток»,— поясняет Александр Реутов.

Он считает, что рынок перегружен недорогой импортной косметикой, которая имеет серьезную маркетинговую поддержку и путает представление потребителя о том, какая продукция действительно является натуральной и экологичной. «Качественная экокосметика с запатентованными комплексами не может стоить дешево»,— подчеркивает гендиректор ООО «Топ Косметик».

В компании «Крымская косметика» в конце 2025 года объявили о повышении цен на продукцию в размере от 5 до 15% на отдельные позиции. В среднем рост цены составил порядка 10%.

«В первую очередь это связано с производственной инфляцией: удорожание как отечественного сырья и материалов, так и импортных ингредиентов, которые используются в производстве»,— поясняет Александр Гладун.

По его словам, в 2022 году часть ингредиентов пропала с рынка в связи с санкциями. «Например, те же отдушки. Мы используем отдушки производства швейцарской компании. Потребитель привык к определенному аромату, и менять его было рискованно. Мы нашли способ покупать их и далее, но, конечно же, это сказалось на цене. Это всего лишь один из примеров. Инфляция касается всех цепочек производства. Сильно подорожала логистика, особенно у нас в Крыму»,— говорит господин Гладун.

Он добавляет, что значительное количество грузов идет по трассе Новороссии, в обход Крымского моста, потому что крупногабаритные грузы не пускают через мост. Риски такой доставки грузов очень высоки, и они закладываются перевозчиками в стоимость перевозки.

Евгений Федоров считает, что бизнесу сегодня необходимы понятные и стабильные правила, а также поддержка отечественного производства упаковки и ингредиентов. Он подчеркивает, что для устойчивого развития отрасли нужны не отдельные краткосрочные меры, а условия, в которых производитель сможет планировать работу на несколько лет вперед, инвестировать в новые рецептуры и оборудование, сохраняя качество продукции и доступную для покупателя цену.

«Бизнесу нужны доступное финансирование, развитие отечественной ингредиентной базы, более тесная кооперация между сельхозпроизводителями, винодельнями, наукой и косметическими компаниями, а также понятные механизмы поддержки предпринимателей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций»,— добавляет Анастасия Вдовина.

Маргарита Синкевич