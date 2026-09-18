В Краснодаре открылись 394 избирательных участка

В Краснодаре в 08:00 открылись 394 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Одновременно в городе проходят довыборы депутатов городской думы по одномандатным округам №28 и №38.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

На выборах в Госдуму избираются 450 депутатов: 225 по федеральному избирательному округу и еще 225 по одномандатным округам. В связи с этим избиратели получают два бюллетеня — для голосования за партийный список и кандидата по одномандатному округу. Жители округов, где проходят довыборы в городскую думу, получат третий бюллетень.

Узнать адрес своего избирательного участка можно с помощью цифровых сервисов Центральной избирательной комиссии и портала «Госуслуги». Для участия в голосовании необходим паспорт.

Вячеслав Рыжков