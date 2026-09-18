Кубань стала лидером по количеству открытий компаний, торгующих оптикой

Краснодарский край разделил лидерство с Москвой по количеству открытий бизнесов в сфере ремонта и торговли оптикой. В январе—августе на рынок вышли на Кубани — 24, а в Москве — 25 таких организаций. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За год (с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026) в Краснодарском крае количество индивидуальных предпринимателей и юрлиц, специализирующихся на торговле очками, увеличилось на 11,1%: со 180 до 200. Это произошло за счет ИП, доля которых в общем объеме выросла с 92,8 до 94,4%. Количество юрлиц сократилось на две организации. На рынок вышли 46 новых организаций, а ликвидировано — 26.

В топ-10 регионов — лидеров по количеству компаний, специализирующихся на торговле и ремонте оптики, вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан, Челябинская, Ростовская, Самарская области и Красноярский край.

«Рынок оптики в Краснодарском крае сейчас выглядит более динамичным, чем в крупнейших столичных агломерациях. За год количество действующих бизнесов здесь выросло на 11,1%, тогда как в Москве прирост только на 1,1%. По количеству бизнесов в отрасли Краснодарский край занял третье место среди регионов России, уступив только Москве и Московской области. Отмечу особенность рынка — выраженную ориентацию на малый бизнес. По данным на 1 сентября 2026 года, в регионе работает 187 ИП и всего 11 юридических лиц»,— прокомментировала Анастасия Мокшанцева, аналитик проекта «Контур.Фокус».

Маргарита Синкевич