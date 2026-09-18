В Крыму более чем на четверть снизилось производство вин

Производство тихих вин в Крыму в январе—августе 2026 года сократилось на 24,7% год к году, до 3,44 млн дал, игристых — на 38%, до 379,29 тыс. дал. Темпы снижения оказались выше среднероссийских. Участники рынка связывают сокращение выпуска в том числе с логистическими ограничениями, нехваткой тары и ростом стоимости перевозок, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство тихого вина в России за первые восемь месяцев года снизилось на 14,8%, до 20,46 млн дал, игристого — на 14,6%, до 8,88 млн дал. В Краснодарском крае выпуск тихих вин уменьшился на 9,3%, до 9,17 млн дал, игристых — на 6,4%, до 5,34 млн дал. На Крым в январе—августе пришлось 19,9% российского производства тихого и 10,2% игристого вина.

В Севастополе производство игристых вин сократилось на 10%, до 521,85 тыс. дал. Выпуск тихого вина, напротив, вырос на 0,9%, до 633,52 тыс. дал. Таким образом, динамика винодельческой отрасли на полуострове в целом оказалась хуже, чем в среднем по стране.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев связывает часть проблем крымских производителей с логистикой. По его словам, из-за сложностей с доставкой комплектующих виноделы не всегда получают вовремя бутылки и пробки, что вынуждает переносить сроки розлива и отгрузки. Основатель крымской винодельни Mancopia Сергей Мишенькин сообщил, что из-за дефицита бутылок ряд предприятий не смог разлить уже готовое вино для последующей отправки на склады.

Дополнительным фактором стало увеличение стоимости перевозок. По словам собеседника «Ъ» на винодельческом рынке, часть перевозчиков отказывается работать с Крымом из-за повышенных рисков, а стоимость доставки на полуостров выросла примерно вдвое. Господин Мишенькин оценивает рост стоимости стеклянной тары в 30–40%.

Снижение выпуска вина в России участники рынка также связывают с остановками розлива у ряда крупных производителей, сокращением розничных продаж на фоне роста цен и уменьшением ассортимента. Для Крыма к этим факторам добавляются логистические ограничения и сокращение числа потенциальных покупателей в регионе, в том числе из-за снижения туристического потока.