Минздрав подготовил проект уточнения границы курорта федерального значения на Кубани

Правительство России планирует признать территорию муниципального образования город-курорт Геленджик в Краснодарском крае общей площадью более 1,2 тыс. га курортами федерального значения Геленджикской группы. Проект постановления подготовил Минздрав, следует из федерального портала проектов нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В группу входят Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта и Прасковеевка. Сейчас границы курортов Геленджикской группы определены по контуру округа горно-санитарной охраны, установленного постановлением Совета Министров РСФСР от 17 декабря 1987 года.

Согласно медицинскому заключению, на территории санатория «Архипо-Осиповка» ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России зафиксирован уникальный лечебный климат. Аналогичный природный ресурс отмечается и на других территориях Геленджикской группы. На них расположены четыре месторождения минеральной воды: Геленджикское, Южно-Геленджикское, Ачибсско-Женейское и Южно-Солнцедарское.

По данным Государственного реестра курортного фонда РФ, на территориях всех семи курортов группы работают санаторно-курортные организации. Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, это подтверждает соответствие территории требованиям курорта федерального значения.

Константин Соловьев