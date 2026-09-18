Минздрав подготовил проект уточнения границы курорта федерального значения на Кубани
Правительство России планирует признать территорию муниципального образования город-курорт Геленджик в Краснодарском крае общей площадью более 1,2 тыс. га курортами федерального значения Геленджикской группы. Проект постановления подготовил Минздрав, следует из федерального портала проектов нормативных актов.
Фото: Елена Вах / Коммерсантъ
В группу входят Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта и Прасковеевка. Сейчас границы курортов Геленджикской группы определены по контуру округа горно-санитарной охраны, установленного постановлением Совета Министров РСФСР от 17 декабря 1987 года.
Согласно медицинскому заключению, на территории санатория «Архипо-Осиповка» ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России зафиксирован уникальный лечебный климат. Аналогичный природный ресурс отмечается и на других территориях Геленджикской группы. На них расположены четыре месторождения минеральной воды: Геленджикское, Южно-Геленджикское, Ачибсско-Женейское и Южно-Солнцедарское.
По данным Государственного реестра курортного фонда РФ, на территориях всех семи курортов группы работают санаторно-курортные организации. Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, это подтверждает соответствие территории требованиям курорта федерального значения.