В аэропорту Сочи утром 18 сентября задерживаются 72 рейса

В аэропорту Сочи после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов задерживаются 72 рейса. По данным онлайн-табло авиагавани, 40 рейсов задерживаются на вылет, еще 32 — на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Среди рейсов, ожидающих отправления, один перенесен с 15 сентября, четыре — с 16 сентября, 14 — с 17 сентября. Еще семь рейсов перенесены с 18 на 19 сентября.

На прилет задерживаются 32 рейса. Два из них ожидаются с 16 сентября, 11 — с 17 сентября. Еще 10 рейсов перенесены с 18 на 19 сентября.

Ограничения на работу аэропорта Сочи продолжают вводить ежедневно в целях обеспечения безопасности. Последние ограничения действовали 3,5 часа — с 20:52 17 сентября до 00:34 18 сентября.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией об изменениях в статусе рейсов. Авиаперевозчики передают информацию по контактам, указанным пассажирами при бронировании. Кроме того, в аэропорту рекомендуют следить за объявлениями в терминале.

Работа аэропорта Краснодара также ограничена. Ограничения действуют с 01:25 18 сентября. Согласно действующему NOTAM, регулярные рейсы аэропорт Краснодара принимает с 09:00 до 23:00.

Мария Удовик