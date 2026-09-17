На Васильевском острове загорелась кровля реконструируемого здания

В Петербурге вечером 17 сентября произошел пожар в реконструируемом здании на 1-й линии Васильевского острова. Кровля загорелась на площади 80 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу 1-я линия В. О., 26 поступило в 20:05. Площадь здания составляет около 1,2 тыс. кв. м. В 20:44 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. В 21:28 ранг пожара повысили до №2.

К ликвидации пожара привлекли 69 человек личного состава и 18 единиц техники. В том числе от МЧС России — 53 человека и 12 единиц техники.

По данным открытых источников, по этому адресу находится историческое здание — доходный дом А. Г. фон Нидермиллера, построенный в начале XX века. В советское время в нем размещалась школа, а позднее — факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Сейчас по адресу 1-я линия В. О., 26 находится Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Карина Дроздецкая