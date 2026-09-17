Porsche жены бизнесмена Войтенкова влетел в столб в Петербурге

Porsche Panamera GTS врезался в фонарный столб на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Владелицей автомобиля оказалась супруга бизнесмена Евгения Войтенкова, сообщил 78.ru.

Авария произошла у дома №26-28. Водитель Porsche находился в салоне один и не пострадал. По словам владельца автомобиля, машина перед ДТП была технически исправна. Кто находился за рулем, официально не сообщается. По предварительным данным, это мог быть водитель семьи Войтенковых.

Дочь бизнесмена Виктория Войтенкова подтвердила 78.ru факт ДТП, однако от дальнейших комментариев отказалась.

Евгений Войтенков известен как предприниматель и бывший генеральный директор отеля Domina Пулково. В апреле 2026 года гостиничный комплекс приобрела группа ЛСР. Сумма сделки не раскрывалась, сам господин Войтенков говорил, что она составила несколько миллиардов рублей.

Карина Дроздецкая