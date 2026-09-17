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В Петербурге отправили под стражу обвиняемого в насилии над подростком

Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу Алексея З., обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, преступление произошло 16 сентября в квартире пострадавшей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд избрал Алексею З. меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября

Суд избрал Алексею З. меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд избрал Алексею З. меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие считает, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. 17 сентября Алексея З. задержали, после чего ему предъявили обвинение. На заседании он отказался давать показания и возражал против заключения под стражу, попросив избрать ему домашний арест.

Из материалов дела суду стало известно, что при задержании у обвиняемого изъяли чемодан с женским бельем. Других подробностей о происхождении вещей пресс-служба судов не приводит.

Суд избрал Алексею З. меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября. Кроме того, мужчина уже привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Карина Дроздецкая

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