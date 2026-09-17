В Геленджике включили сирену, жителей города призвали соблюдать осторожность и при нахождении на улице перейти в ближайшее здание. Об этом сообщается в обращении к жителям города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В качестве укрытия рекомендуется использовать подвал, цокольный этаж или помещение без окон. Особое внимание в сообщении обращают на помещения, окна которых выходят в сторону моря.

Жителям также напомнили о правиле «двух стен». В качестве такого места могут использоваться коридор, прихожая, тамбур или ванная комната, если она расположена внутри квартиры.

Автомобиль не рекомендуется использовать в качестве укрытия, поскольку он не обеспечивает необходимой защиты. Оставаться в укрытии следует до официального сообщения об отмене угрозы.

Жителей призвали сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять непроверенную информацию.

Кроме того, в обращении напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб. Отмечается, что распространение таких материалов может помешать работе соответствующих служб.

Для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

Мария Удовик