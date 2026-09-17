Зернотрейдер «Родные поля» взыскал с бывшего владельца 24 млрд рублей
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск зернового трейдера «Родные поля» (ранее — торговый дом «РИФ») о взыскании 24 млрд руб. дивидендов с бывшего владельца компании Петра Ходыкина. Это следует из карточки дела.
Зернотрейдер подал иск в марте. В том же месяце Арбитражный суд Ростовской области арестовал имущество бывшего владельца компании. Истец требовал признать недействительными принятые в 2023 году решения о распределении дивидендов в пользу Петра Ходыкина.
В январе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 100% «Родных полей». Основанием стало то, что у Петра Ходыкина есть гражданство Сент-Китса и Невиса. У него не было специального разрешения правительства, которое требуется для участия иностранного резидента в стратегическом предприятии, установил суд. В феврале 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера.
Арбитражный суд Ростовской области арестовал движимое и недвижимое имущество Петра Ходыкина по иску зернотрейдера «Родные поля», который требовал взыскать с него 24 млрд рублей. Исковое заявление «Родные поля» подали с просьбой признать недействительными решения о распределении дивидендов в пользу бывшего владельца, принятые в июле-декабре 2023 года.
«Родные поля» обосновали необходимость обеспечительных мер тем, что Петр Ходыкин имеет иностранное гражданство, вид на жительство в другом государстве и проживает за пределами Российской Федерации. Бывший владелец компании является гражданином Сент-Китса и Невиса, а также резидентом ОАЭ.
В апреле 2025 года апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал Петру Ходыкину в удовлетворении жалобы на решение о передаче государству его компании «Родные поля». Юристы бизнесмена планируют обжаловать это решение в кассационной инстанции. В июле 2026 года АО «Тиара Холдинг» выкупило у Росимущества 100% долей «Родных полей» за 11,7 млрд рублей.