Зернотрейдер «Родные поля» взыскал с бывшего владельца 24 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск зернового трейдера «Родные поля» (ранее — торговый дом «РИФ») о взыскании 24 млрд руб. дивидендов с бывшего владельца компании Петра Ходыкина. Это следует из карточки дела.

Зернотрейдер подал иск в марте. В том же месяце Арбитражный суд Ростовской области арестовал имущество бывшего владельца компании. Истец требовал признать недействительными принятые в 2023 году решения о распределении дивидендов в пользу Петра Ходыкина.

В январе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 100% «Родных полей». Основанием стало то, что у Петра Ходыкина есть гражданство Сент-Китса и Невиса. У него не было специального разрешения правительства, которое требуется для участия иностранного резидента в стратегическом предприятии, установил суд. В феврале 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера.