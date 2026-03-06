Имущество бывшего владельца «Родных полей» Ходыкина арестовали

Арбитражный суд Ростовской области арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» (ранее — торговый дом «РИФ») Петра Ходыкина. Это следует из картотеки суда. Исковое заявление подала сама компания, она также просила взыскать с господина Ходыкина 24 млрд руб.

Зернотрейдер обратился в суд с исковым заявлением и попросил признать недействительными несколько решений «РИФ» в отношении Петра Ходыкина. Речь идет о решениях по распределению дивидендов в пользу бывшего владельца, принятых в июле-декабре 2023 года. Мотивировка иска не раскрывается. Согласно документу, в качестве третьего лица по иску выступает Росимущество.

В иске «Родные поля» объясняют необходимость таких обеспечительных мер тем, что господин Ходыкин «имеет иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве, а также проживает за пределами Российской Федерации». Из-за этого бывший владелец может вывести все имеющиеся у него денежные средства «в иностранную юрисдикцию». Это сделает невозможным исполнение решения суда в случае его удовлетворения, отмечается в документе. Петр Ходыкин является гражданином Сент-Китса и Невиса, а также резидентом ОАЭ.

Суд наложил арест на имущество бизнесмена, «а также на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях, включая денежные средства, которые будут поступать в будущем на данные счета... в пределах суммы 24 млрд руб».

Активы ООО «Родные поля» включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд, а валовая прибыль — 100 млрд руб. В феврале 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера.