ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги поделил очки на выезде с «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В первом тайме команды практически не давали друг другу свободного пространства, а каждый эпизод проходил через стыки и единоборства. Моменты возникали у обеих ворот. Станислав Агкацев надежно действовал на последнем рубеже и не позволил уральцам открыть счет. На исходе получаса игры свой шанс не смог довести до завершения Жоау Батчи — после его удара мяч угодил в ближнюю штангу. К перерыву на табло оставались нули.

После смены сторон наставники обеих команд постарались усилить игру заменами, но удача так и не улыбнулась ни одному из клубов. В итоге — ничья 0:0. «Быки» впервые ушли с поля без забитого мяча и в третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате страны.

После девяти игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с 21 баллом. В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на своем поле 10 октября против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Будущий соперник идет на третьей строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев