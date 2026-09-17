Президент Румынии выдвинул третью кандидатуру на пост премьер-министра

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул кандидатуру депутата Европарламента Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра страны, сообщает Agerpres. Теперь его должен утвердить румынский парламент. С мая из-за политического кризиса в стране не могли сформировать правительство.

Решение принято после многочасовых консультаций с лидерами и представителями политических партий, представленных в парламенте. Президент Дан заявил, что он выдвигает кандидатуру Зигфрида Мурешана в отсутствие явного большинства. Он также подчеркнул, что национальные интересы требуют от политиков идти на компромиссы.

«Я поговорил с господином Мурешаном, и он попросил меня дать ему время подумать. Господин Мурешан остается моим первым вариантом, и я жду, когда он подтвердит или отклонит это предложение, прежде чем опубликовать указ», — заявил президент. Зигфрид Мурешан практически сразу подтвердил, что принимает предложение. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зигфрид Мурешан — вице-председатель правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) в Румынии. В Европарламенте он также занимает пост замглавы крупнейшей в ЕС Европейской народной партии (ЕНП). Его кандидатуру на пост премьер-министра летом 2026 года на фоне политического кризиса выдвинула коалиция трех проевропейских партий. Кроме его собственной партии господина Мурешана поддержали Союз спасения Румынии и Демократический союз венгров Румынии.

В начале мая парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Его обвинили в жесткой бюджетной политике и слабой координации между партнерами по коалиции. 4 июня Никушор Дан выдвинул на пост премьера своего советника и главу партии «Народное движение» Евгения Томака, однако тот не смог заручиться поддержкой парламента. Не получилось сформировать правительство и у второго кандидата — члена НЛП Адриана Вештя.