Президент Румынии выдвинул новую кандидатуру на пост премьер-министра

Румынский президент Никушор Дан выдвинул Адриана Вештя на пост премьер-министра страны, передает AFP. Предложенный им на этот пост в начале июня кандидат подал в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адриан Вештя

Фото: @Adrian Ve?tea Адриан Вештя

Фото: @Adrian Ve?tea

«Сегодня утром Евгений Томак отозвал свой мандат, поэтому я выдвигаю кандидатуру Адриана Вештя на пост премьер-министра»,— заявил господин Дан.

В начале мая парламент Румынии внес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Его обвинили в жесткой бюджетной политике и слабой координации между партнерами по коалиции. 4 июня Никушор Дан выдвинул на этот пост кандидатуру своего советника и главы партии «Народное движение» Евгения Томака, поручив тому сформировать новое правительство.

14 июня господин Томак заявил, что не смог заручиться необходимой поддержкой в парламенте для формирования нового правительства, передает informat.ro.