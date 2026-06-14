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Президент Румынии выдвинул новую кандидатуру на пост премьер-министра

Румынский президент Никушор Дан выдвинул Адриана Вештя на пост премьер-министра страны, передает AFP. Предложенный им на этот пост в начале июня кандидат подал в отставку.

Адриан Вештя

Адриан Вештя

Фото: @Adrian Ve?tea

Адриан Вештя

Фото: @Adrian Ve?tea

«Сегодня утром Евгений Томак отозвал свой мандат, поэтому я выдвигаю кандидатуру Адриана Вештя на пост премьер-министра»,— заявил господин Дан.

В начале мая парламент Румынии внес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Его обвинили в жесткой бюджетной политике и слабой координации между партнерами по коалиции. 4 июня Никушор Дан выдвинул на этот пост кандидатуру своего советника и главы партии «Народное движение» Евгения Томака, поручив тому сформировать новое правительство.

14 июня господин Томак заявил, что не смог заручиться необходимой поддержкой в парламенте для формирования нового правительства, передает informat.ro.

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