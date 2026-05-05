Парламент Румынии отправил правительство в отставку

Парламент Румынии внес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Об этом сообщает румынский портал HotNews. Ранее после выхода из правящей коалиции Социал-демократической партии оно потеряло поддержку парламентского большинства.

На объединенном заседании верхней и нижней палат за отставку кабинета высказались 281 депутат и один сенатор, против выступили четыре парламентария. Депутаты от правящей коалиции — Национал-либеральной партии, «Союза за спасение Румынии» и «Демократического союза венгров Румынии» — участия в голосовании не принимали. Для одобрения вотума было достаточно 231 голоса.

Вотум недоверия внесли в парламент Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и фракция «Мир — Румыния прежде всего». Они обвинили правительство в намерении продать национальные активы иностранным компаниям и ухудшении уровня жизни граждан из-за урезания бюджетных расходов.

Ранее Социал-демократическая партия входила в правящую коалицию. Однако в конце апреля социал-демократы решили отказать в поддержке премьеру Илие Боложану. 23 апреля из правительства вышли шесть министров. Помимо жесткой бюджетной политики господина Боложана партия раскритиковала слабую координацию между партнерами по коалиции.

По источникам HotNews, президент Румынии Никушор Дан намерен сохранить правящую коалицию в прежнем составе. Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну отрицал возможность заключения союза с «Альянсом за объединение румын». Он также призвал сохранить правящую коалицию в прежнем составе, но с другим премьером.