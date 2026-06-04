Президент Румынии выдвинул своего советника Томака на пост премьер-министра

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул европарламентария и главу партии «Народное движение» Эуджена Томака на пост премьер-министра. Об этом пишет агентство Bloomberg, цитируя слова господина Дана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Румынии Никушор Дан (справа) и кандидат в премьер-министры, советник президента Эуджен Томак

Фото: Vadim Ghirda, AP Президент Румынии Никушор Дан (справа) и кандидат в премьер-министры, советник президента Эуджен Томак

Фото: Vadim Ghirda, AP

«Поручаю Эуджену Томаку сформировать правительство Румынии в должности премьер-министра», — отметил президент страны во время выступления перед сторонниками.

Дан подчеркнул, что выдвигает кандидатуру своего советника на новый государственный пост, так как тот обладает политическим опытом, необходимым для достижения консенсуса между политическими партиями по сложным вопросам. Главная задача господина Томака будет состоять в срочном возобновлении реформ для привлечения средств ЕС. Это крайне важно для смягчения бюджетного давления. Непопулярные меры, включая повышение налогов и сокращение расходов в 2025 году, привели к инфляции, а также к углублению рецессии.

В начале мая парламент Румынии внес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Ранее после выхода из правящей коалиции Социал-демократической партии оно потеряло поддержку парламентского большинства. На объединенном заседании верхней и нижней палат за отставку кабинета высказались 281 депутат и один сенатор, против выступили четыре парламентария. Господина Боложана обвинили в жесткой бюджетной политике и слабой координации между партнерами по коалиции.

После этого Никушор Дан заявил, что немедленно приступит к переговорам о формировании нового правительства. Президент Румынии при этом исключил проведение досрочных выборов.