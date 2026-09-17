В Петербурге запретили ввоз 160 тонн риса из Индии

В морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз двух партий риса из Индии общим весом 160,5 т. При проверке специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили нарушения требований к безопасности пищевой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты обнаружили нарушения требований к безопасности пищевой продукции

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО Специалисты обнаружили нарушения требований к безопасности пищевой продукции

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО

Ведомство установило, что на партии риса отсутствовали декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и протоколы испытаний к ним.

В связи с выявленными нарушениями ввоз двух партий риса в Россию запрещен, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Карина Дроздецкая