Лолита, «Лебединое озеро», «Гамлет»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

18 сентября в 19:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит Лолита. Известная певица исполнит свои главные хиты, обещают организаторы. Продолжительность 130 минут. Без антракта.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

Также 18 сентября в 19:00 в Кроп Арена выступит рэпер Friendly Thug 52 Ngg — представитель новой волны русской рэп-культуры, одно из самых узнаваемых лиц нынешней сцены. Его музыка объединяет свежие элементы классического хип-хопа и южного рэпа, создавая узнаваемый и честный саунд.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

19 сентября в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит Radio Tapok. На выступлении каждый зритель сможет окунуться в отечественную историю под тяжелые гитарные рифы, и все это пройдет в захватывающей атмосфере большого концерта с пиротехническим и световым шоу.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

19 сентября в 20:00 в Кроп Арена выступит Б. А. У. По словам организаторов, группа вновь отправляется в путь до Сибири и обратно, чтобы привезти в города россыпь своих лучших треков от «Шаурма пожирает Людей» до «Одноклассницы Лены» в каждый город.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

18 сентября в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Укрощение строптивой». Классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно — в гимн женщине.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

18 сентября в 20:00 в театре «Мой» поставят «Риверсайд Драйв». Пьеса Вуди Аллена сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима. Он назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд Драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста, ошибка, «бес в ребро». Волнительный момент приближается, однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник, человек «в шапочке из фольги».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

19 сентября в 17:00 в Музыкальном театре покажут балет «Лебединое озеро». Произведение Петра Чайковского — один из самых знаменитых балетов в истории искусства. Его мировая премьера состоялась в Москве в 1877 году. С тех пор неоднократно пересматривался его сценарий, создавались музыкальные редакции. Но в основе сюжета по-прежнему лежит старинная легенда о заколдованных девушках — лебедях и их королеве Одетте. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с них чары.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Также 19 сентября в 17:00 в Театре драмы покажут «Евгения Онегина». Как сказано в аннотации, произведение нуждается не в интерпретации, а в актуализации, в приближении к современному человеку с помощью ясного и коллективного прочтения, в которое актеры будут вовлекать человека по ту сторону сцены.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

20 сентября в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «Примадонны». Обладательница многомиллионного состояния, Флоренс Снайдер из города Йорк, безуспешно разыскивает детей своей сестры из далекой Англии — Макси и Стива. Не исключено, что они могут унаследовать большую часть ее состояния. Как после такого объявления вмиг не найтись потерянным родственникам? Они тут же появляются в богатом доме, становятся центром внимания давно забытых кузин, тетушек и дядюшек, легко входят к ним в доверие, ловко крутят интриги и, лавируя между правдой и ложью, едва не оказываются в тюрьме.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Также 20 сентября в 19:00 в Одном театре покажут «Гамлета». Постановщики переосмысливают пьесу, написанную более четырех столетий назад.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

Для детей в городских кинозалах показывают мультфильм «Смешарики сквозь вселенные». Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.

Стоимость билетов — от 470 руб. (6+)

В прокате также культовые «Сумерки» 2008 года. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнает, что он происходит из семьи вампиров.

Стоимость билетов — от 650 руб. (18+)

На экраны краснодарских кинотеатров вышел драматический военный фильм «Восставший». По сюжету Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории. В главной роли Эндрю Гарфилд.

Стоимость билетов — от 590 руб. (18+)

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Куда сходить еще

18 сентября в 21:00 на площадке Порт 219 пройдет вечеринка «Где мой 2008» от команды Discothque, которая запустила тренд на нулевые в России. Слушателей ждут треки David Guetta и Fedde Le Grand, Global Deejays и The Drill и многие другие.

Стоимость билетов — 1600 руб. (18+)

19 сентября с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется выставка «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

20 сентября в 14:00 в Театре драмы состоится программа «Мир закулисья». В сопровождении артиста труппы участники пройдут по таинственным лабиринтам за сценой, где царит особая атмосфера творчества. Покажут также зрительный зал со сцены, где рождаются спектакли, постижерный цех, грим-уборные артистов и многое другое.

Стоимость билетов — 1000 руб. (12+)

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