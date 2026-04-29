Крокодилы рекорду не помеха

Британский пловец Энди Дональдсон установил мировой рекорд на супермарафонской дистанции. Спортсмен проплыл 55 км за 11 часов и 51 минуту, сразу на пять часов улучшив прежнее, установленное в 2024 году достижение. Все это Дональдсон сделал в водах австралийской реки Орд, известной тем, что она кишит крокодилами.

Британец Энди Дональдсон в минувший вторник, 28 апреля, попал в заголовки мировых изданий, совершив суперамафонский заплыв на 55 км с рекордным временем.

Дистанцию 35-летний спортсмен Энди Дональдсон преодолел за 11 часов и 51 минуту. Это мировой рекорд, причем с запасом перекрывающий прежнее достижение, которое было установлено в 2024 году Саймоном Блейзером.

В этот раз он тоже был участником рекордной попытки, но в роли члена команды, обеспечивавшей заплыв Дональдсона.

Помимо всех полагающихся трудностей при преодолении супермарафонской дистанции, среди которых и усталость, и то, что плыть пришлось в пресной воде, обладающей меньшей плотностью (Дональдсон отметил, что из-за этого ноги начинают «тонуть» и приходится прикладывать больше сил, чтобы держать скорость), и жара (сопровождавшие спортсмена лодки держались рядом, создавая для него тень), был еще один аспект, сделавший заплыв таким интересным для публики.

Дело в том, что заплыв проходил на реке Орд (на участке от озера Аргайл до города Кунунарра), известной тем, что ее обитателями являются, по подсчетам специалистов, не менее 5,5 тыс. крокодилов (отдельные оценки говорят о том, что популяция достигает 35 тыс. экземпляров).

Вид, обитающий в реке, довольно крупный, некоторые особи достигают 2,5 м в длину. Но при этом пресноводные крокодилы реки Орд, скажем так, довольно мирные и на людей обычно не нападают. К 70-м годам прошлого века популяцию почти извели, но потом отстрел крокодилов был запрещен, и они расплодились.

Проблема в том, что помимо пресноводных крокодилов в реке все чаще стали обнаруживать их собратьев, которые вообще-то предпочитают жить в соленой воде. Последние агрессивны и уже представляют реальную угрозу для людей. Австралийская ABC сообщала в 2024 году, что люди, живущие на берегу, уже перестали купаться на отдельных участках реки Орд.

Энди Дональдсона риск столкнуться с крокодилом не остановил.

В принципе не так уж сильно он рисковал, учитывая, что рядом постоянно находились лодки с членами его команды. Но гарантировать, что это избавит от встречи с зазевавшейся или чрезмерно любопытной рептилией, наличие группы поддержки не могло.

«У страха глаза велики,— отметил спортсмен после заплыва.— Местные жители все же пользуются рекой для отдыха. Но все равно немного волнуешься, когда плывешь окруженный дикой природой. Всякий раз, как завидишь какое-то животное, коснешься в воде чего-то, случается выброс адреналина».

Австралия уже не в первый раз попадает в заголовки СМИ в контексте плавания с крокодилами. Самая громкая история случилась в 2025 году, когда Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась проводить на реке Фицрой соревнования летней Олимпиады-2032, которая пройдет в Брисбене, сославшись на то, что она кишит крокодилами (особи, живущие в реке Фицрой достигают уже 4 м в длину).

Помимо крокодилового вопроса World Rowing беспокоило и то, что у реки Фицрой специфическое течение — центральное гораздо более быстрое, чем боковое.

Те спортсмены, которые будут стартовать по средним дорожкам, получали бы очевидное преимущество. После долгих споров было решено, что крокодилы не так уж и опасны и, скорее всего, сами отплывут подальше от места проведения соревнований.

Что касается особенностей течения реки Фицрой, то их решено нивелировать за счет углубления русла, особенно в частях, прилегающих к берегу. Так удастся выровнять скорость течения в центре и по краям.

Арнольд Кабанов