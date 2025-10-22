Гребля с крокодилом

Австралийская река Фицрой, получившая всемирную известность после того, как Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась проводить на ней соревнования летней Олимпиады-2032, сославшись на то, что она кишит крокодилами, частично реабилитирована. Компетентные органы провели должные проверки и выдали заключение, согласно которому местные рептилии не так уж опасны, а поверхность реки можно считать настолько гладкой, что, по мнению австралийского сенатора от штата Квинсленд Мэтта Кэнавана, если бы Иисус Христос решил снова пройти по воде, то лучшего места, чем река Фицрой, не нашлось бы. В World Rowing пока никак не отреагировали на новости из Австралии.

Эксперты уверяют, что крокодилами в реке Фицрой можно будет управлять по их рекомендациям

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В забавной истории с рекой Фицрой, которую оргкомитет летней Олимпиады, запланированной на 2032 год в Брисбене, выбрал местом проведения соревнований по гребле, случился новый поворот: ее признали годной для проведения турнира олимпийского уровня. Еще весной World Rowing, к которой позже присоединилась Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (International Canoe Federation), а вместе эти организации отвечают за огромный пласт олимпийской программы (в Париже-2024 в их видах было разыграно в общей сложности 30 комплектов медалей), выступила с заявлением, в котором подвергла критике выбор австралийских властей. Международные федерации призвали правительство Австралии и оргкомитет Игр перенести соревнования в другое место.

Все дело в двух особенностях реки Фицрой.

Во-первых, у нее специфическое течение — центральное гораздо более быстрое, чем боковое. Таким образом, те спортсмены, которые будут стартовать по средним дорожкам, получат очевидное преимущество.

Во-вторых, река кишит крокодилами, что тоже не добавляет спокойствия.

В Австралии хватает мест, где можно проводить соревнования по гребле. Но местные власти призывам спортивных федераций следовать не спешили. А теперь они еще обзавелись «справкой» о том, что река Фицрой — отличное место для спорта. Документ, составленный по итогам тестов, проведенных Независимым управлением по инфраструктуре и координации (GIICA), в ведении которого с позволения Международного олимпийского комитета находится сертификация австралийских олимпийских объектов, гласит, что река Фицрой вполне пригодна для проведения международных соревнований. До сих пор, правда, сами австралийские гребцы использовали ее только как место для тренировок. Но как уверяет сенатор от штата Квинсленд Мэтт Кэнаван, проверки силы течения в разных местах, глубин и прочих факторов показали, что река, вопреки опасениям World Rowing, предоставит всем участникам соревнований совершенно равные условия. «Фактически теперь дан зеленый свет проведению олимпийских соревнований. Все данные свидетельствуют о том, что препятствий нет»,— приводит слова политика ABC News.

Сенатор Кэнаван отметил также, что река настолько спокойная и гладкая, что «если бы Иисус решил вернуться в этот мир, то река стала бы прекрасным местом для этого, ведь она достаточно ровная, чтобы по ней ходить».

Ну а что касается крокодилов, то, как заметил премьер штата Квинсленд Дэвид Крисафулли, проведенное тестирование также позволило выработать рекомендации по «управлению крокодилами».

Если на течение реки Фицрой люди повлиять вряд ли как-то могут, то вот крокодилий вопрос решить, наверное, можно. Хотя бы путем отлова и переселения наиболее настырных экземпляров — для Австралии это обычное дело. Хотя, как утверждают местные специалисты, масштаб проблемы несколько преувеличен. Да, в окрестностях города Рокгемптон, где запланированы олимпийские соревнования, множество знаков, предупреждающих о возможном появлении рептилий, а пользователи соцсетей не раз делились рассказами о том, как лично видели особей около 4 м в длину. Но, как уверяет, например, Джон Левер, хозяин крокодиловой фермы поблизости от Рокгемптона, в которой живут более 3 тыс. особей во время австралийской зимы, на которую приходится Олимпиада, «крокодилы не очень активны».

Тем не менее точку в этой истории ставить рано. Дело в том, что World Rowing пока никак не отреагировала на уверения австралийской стороны о том, что река Фицрой пригодна для проведения соревнований. Если федерация не изменит своего скептического отношения к идее задействовать реку, то организаторам Игр придется искать выход из положения.

