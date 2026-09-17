В Петербурге продлили арест блогеру Илье Ремесло по делу о фейках

Приморский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогера обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах

Фото: скриншот из видео Блогера обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах

Фото: скриншот из видео

Господин Ремесло не присутствовал на заседании лично. После задержания 17 июля его отправили в Москву, где он находился в СИЗО и проходил психолого-психиатрическую экспертизу. В конце августа сообщалось, что специалисты Института имени Сербского признали блогера вменяемым.

Ранее господин Ремесло был известен публикациями с критикой Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В 2026 году блогер изменил тональность публикаций и стал размещать критические материалы, в том числе о предстоящих выборах.

В марте его госпитализировали в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. После выписки 17 апреля господин Ремесло продолжил публиковать критические материалы. 17 июля его задержали.

Карина Дроздецкая