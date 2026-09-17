В Краснодарском крае спрос на кабельщиков вырос в 2,2 раза

Летом 2026 года работодатели Краснодарского края разместили на 122% больше вакансий для кабельщиков, чем годом ранее. Средняя предлагаемая зарплата специалистов достигла 100 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы», сравнив данные за летние месяцы 2025 и 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Кабельщики занимаются прокладкой и обслуживанием кабельных линий, монтажом оборудования и устранением повреждений.

На втором месте по росту спроса оказались ремонтники: число вакансий для них увеличилось на 79%, средняя зарплата также составила 100 тыс. руб. Еще на 70% выросло количество предложений для мастеров по ремонту бытовой техники, которым в среднем предлагали около 100 тыс. руб. в месяц.

Аналитики связывают рост спроса с изменениями в различных отраслях экономики. За год число вакансий в производстве электроники и бытовой техники увеличилось на 134%, в транспортном машиностроении — на 25%, в энергетике — на 13%. «Все это повышает потребность бизнеса в специалистах, которые могут производить, ремонтировать и обслуживать технику и инфраструктуру»,— отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

В целом по России летом сильнее всего вырос спрос на вязальщиков (+105%), распиловщиков (+102%), инженеров производственно-технического отдела и монолитчиков (по +58%). Одновременно чаще откликались на вакансии автожестянщиков (+113%), лесорубов (+100%) и сборщиков мебели (+92%).

Средние зарплаты рассчитаны по указанным работодателями вилкам. Фактический доход может отличаться с учетом премий, бонусов и других выплат.

Мария Удовик