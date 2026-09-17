Около 13% инвестиций в гостиничную недвижимость приходится на Краснодарский край

Объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам января—сентября 2026 года может превысить 600 млрд руб., что примерно на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие предварительные оценки приводит CORE.XP. Вложения в коммерческую недвижимость, как ожидается, сократятся на четверть, до 421,3 млрд руб. На долю Краснодарского края сегодня приходится 13% инвестиций в гостиничную недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крупнейшим сегментом по объему инвестиций останется офисная недвижимость — на нее придется более 195 млрд руб., или около трети всех вложений в недвижимость и почти половина инвестиций в коммерческие объекты. По сравнению с январем—сентябрем 2025 года показатель снизится на 22%.

Вторым по объему вложений станет производственно-складской сегмент. По итогам девяти месяцев в него будет инвестировано около 109 млрд руб., что на 14% меньше прошлогоднего показателя. В структуре инвестиций 67% придется на склады формата BigBox, 14% — на Light Industrial, 16% — на производственные объекты и 3% — на дата-центры. При этом вложения в Light Industrial сохранятся примерно на уровне прошлого года — около 15 млрд руб., а его доля увеличится на 3 процентных пункта.

Объем инвестиционных сделок в торговой недвижимости снизится на 23%, до 89 млрд руб., что соответствует среднему показателю последних шести лет. Около 83% сделок придется на Москву, еще 17% — на регионы.

Инвестиции в гостиничную недвижимость могут составить 18 млрд руб., сократившись на 60% год к году. География вложений при этом станет более диверсифицированной: 59% придется на Санкт-Петербург, 13% — на Краснодарский край, 11% — на Крым, 9% — на Москву, 7% — на Челябинск и 1% — на Ханты-Мансийский автономный округ. Годом ранее 44% инвестиций в гостиничную недвижимость приходилось на Московский регион.

Около 77% гостиничных инвестиций будет направлено в существующие объекты, еще 23% — в новые проекты и объекты под редевелопмент. Оставшаяся часть инвестиций придется на недвижимость, коммерческое назначение которой пока не определено.

Вячеслав Рыжков