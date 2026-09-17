Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцины для животных «Мультикан». Это произошло после того, как Россельхознадзор нашел в образцах смертельно опасный вирус Ауески (псевдобешенство, поражает центральную нервную систему) и запретил реализацию нескольких партий препарата. В августе о случаях гибели собак от вакцины заявляли владельцы животных в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах России. Главный врач краснодарской ветеринарной клиники «Ирбис» Виталий Лопаткин рассказал «Ъ-Кубань», стоит ли после этого бояться вакцинировать животных и есть ли альтернатива.

Виталий Лопаткин

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«Хочу сразу успокоить владельцев: альтернатива существует. На рынке присутствуют аналогичные вакцины, в том числе препарат того же производителя.

Почему же тогда некоторые клиники продолжают использовать только "Мультикан"? Препарат был широко востребован и неплохо себя зарекомендовал, поэтому в некоторых клиниках не спешили расширять линейку вакцин.

Кроме того, важно отметить: сейчас ветеринары могут спокойно использовать серии этой вакцины за исключением отозванных. Все остальные партии безопасны. Это ключевой момент, который многие упускают из виду: отзыв касается конкретных серий, а не всей линейки препарата.

К сожалению, действительно, сейчас многие владельцы стали с опаской относиться к вакцинации — и их переживания за питомцев абсолютно понятны. Когда в новостях появляется информация о гибели животных, это неизбежно вызывает тревогу. Но здесь важно не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Отказ от вакцинации может привести к гораздо худшим последствиям, и пострадают от этого в первую очередь животные.

Россельхознадзор держит ситуацию на контроле. Мы получили письмо, в котором сообщается о выводе из обращения следующих серий: "Мультикан-8" (серия 20, срок годности 01.2028; серия 21, срок годности 02.2028), а также "Мультикан-6" (серия 11, срок годности 01.2028; серия 12, срок годности 02.2028). Эти партии подлежат изъятию, и клиники не имеют права их использовать.

Что делать владельцам? Первое — не паниковать. Второе — уточнить у своего ветеринара, какой именно препарат и какая серия будут использоваться для прививки.

Перед вакцинацией ветеринар должен провести осмотр животного, обязательно измерив его температуру. Кроме того, перед прививкой предварительно рекомендуется дать питомцу антигистаминный препарат для снижения риска аллергической реакции на чужеродный белок».