Число МСП в Краснодарском крае за год увеличилось на 3,6%

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае за год увеличилось на 3,6%. При этом по сравнению с началом года их количество сократилось — в первую очередь за счет снижения численности микропредприятий. Информация об этом содержится в сентябрьском выпуске доклада «Региональная экономика».

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В отраслевом разрезе зафиксирован годовой рост числа МСП в сфере услуг, транспортировки и хранения, строительства и промышленности. В то же время в сельском хозяйстве и торговле количество предприятий уменьшилось.

Среди факторов, влияющих на динамику,— усиление конкуренции со стороны маркетплейсов, сетевых ретейлеров и крупных агрохолдингов.

Стратегии адаптации предприятий варьируются в зависимости от отрасли и ресурсной базы. Так, гостиницы и санатории Кубани на фоне сокращения турпотока снижают стоимость размещения и предлагают клиентам скидки. Существенную роль в адаптации малого и среднего бизнеса играют меры региональной поддержки. В крае действуют программы микрофинансирования, механизмы поручительств и гарантий, а также субсидии для частичной компенсации затрат. Помимо финансовой помощи, предприятиям доступны инструменты нефинансовой поддержки — в том числе бесплатные услуги по цифровизации, сертификации, маркетингу, патентованию и продвижению продукции.

Мария Хоперская