Историк заявил о намерении России добиваться возвращения скифского золота в Крым

Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Россия продолжит добиваться возвращения коллекции скифского золота в Крым, пишет ТАСС. По его словам, вопрос о принадлежности экспонатов не будет оставлен без внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Мы никогда не оставим в стороне этот вопрос. Мы будем добиваться всегда, без срока давности, возвращения этих сокровищ на историческую родину, в Крым»,— сказал Михаил Мягков на пресс-конференции.

По словам историка, в ноябре 2023 года музей в Амстердаме принял решение о передаче коллекции Украине. В том же месяце экспонаты были перевезены в Киев. Сейчас, как сообщил Мягков, они находятся в помещениях Киево-Печерской лавры. О состоянии коллекции, по его словам, информации нет.

При этом господин Мягков отметил, что в настоящее время рассчитывать на возвращение экспонатов сложно, однако борьба за них будет продолжена.

Коллекция включает более 2 тыс. предметов из музеев Крыма. Экспонаты были переданы для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года возник спор о принадлежности коллекции. На экспонаты претендовали крымские музеи, в том числе Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также Украина.

Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, приостановил передачу коллекции до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в судебном порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября того же года Государственная таможенная служба Украины сообщила о доставке скифского золота в Киев.

Крымские музеи заявляли о намерении в будущем вернуться к вопросу о принадлежности экспонатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.

Мария Удовик