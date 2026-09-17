С генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги

Со здания генерального консульства Германии в Петербурге на Фурштатской улице сняли флаги ФРГ и Евросоюза. Также с фасада убрали таблички и гербы. Об этом передает фотокорреспондент «Ъ-Северо-Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкое консульство в Петербурге завершило работу после 54 лет присутствия в городе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Немецкое консульство в Петербурге завершило работу после 54 лет присутствия в городе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Немецкое генконсульство располагалось в доме 39 на Фурштатской улице с 1972 года. Германия должна полностью освободить здание до 18 сентября.

Решение о закрытии посольства российский МИД принял в качестве ответной меры после закрытия генерального консульства России в Бонне. 15 сентября российское диппредставительство прекратило работу.

Подробнее о причинах закрытия генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге — в материале «Ъ Северо-Запад» «Германию выводят из Петербурга».

Карина Дроздецкая