С генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги
Со здания генерального консульства Германии в Петербурге на Фурштатской улице сняли флаги ФРГ и Евросоюза. Также с фасада убрали таблички и гербы. Об этом передает фотокорреспондент «Ъ-Северо-Запада».
Немецкое консульство в Петербурге завершило работу после 54 лет присутствия в городе
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Немецкое генконсульство располагалось в доме 39 на Фурштатской улице с 1972 года. Германия должна полностью освободить здание до 18 сентября.
Решение о закрытии посольства российский МИД принял в качестве ответной меры после закрытия генерального консульства России в Бонне. 15 сентября российское диппредставительство прекратило работу.
Подробнее о причинах закрытия генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге — в материале «Ъ Северо-Запад» «Германию выводят из Петербурга».