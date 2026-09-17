Чем известен Сергей Чепиков

17 сентября в возрасте 59 лет умер двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы VII и VIII созывов Сергей Чепиков. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Чепиков, член сборной команды СССР по биатлону сезона 1989-1990 годов Фото: Евгений Волков / РИА Новости Команда советских биатлонистов, занявшая 1-е место в эстафете 4x7,5 км на XV зимних Олимпийских играх в Калгари (Канада). Слева направо: Сергей Чепиков, Валерий Медведцев, Александр Попов, Дмитрий Васильев Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Сергей Чепиков на чемпионате мира 1990 года в спортивном комплексе Раубичи (Белоруссия) Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Сергей Чепиков Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ / купить фото На XX зимних Олимпийских играх в 2006 году Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Члены сборной России по биатлону Иван Черезов (слева), Сергей Чепиков (второй слева), Павел Ростовцев (в центре) и Николай Круглов (справа) после окончания эстафетной гонки 4 x 7,7 км на зимней Олимпиаде 2006 года Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев (слева) и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков (справа) (2016 год) Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Чепиков во время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады Фото: Донат Сорокин / ТАСС Сергей Чепиков на дистанции масс-старта во время международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в белорусских Раубичах Фото: Денис Костюченко / РИА Новости Следующая фотография 1 / 9 Сергей Чепиков, член сборной команды СССР по биатлону сезона 1989-1990 годов Фото: Евгений Волков / РИА Новости Команда советских биатлонистов, занявшая 1-е место в эстафете 4x7,5 км на XV зимних Олимпийских играх в Калгари (Канада). Слева направо: Сергей Чепиков, Валерий Медведцев, Александр Попов, Дмитрий Васильев Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Сергей Чепиков на чемпионате мира 1990 года в спортивном комплексе Раубичи (Белоруссия) Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Сергей Чепиков Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ / купить фото На XX зимних Олимпийских играх в 2006 году Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Члены сборной России по биатлону Иван Черезов (слева), Сергей Чепиков (второй слева), Павел Ростовцев (в центре) и Николай Круглов (справа) после окончания эстафетной гонки 4 x 7,7 км на зимней Олимпиаде 2006 года Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев (слева) и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков (справа) (2016 год) Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Чепиков во время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады Фото: Донат Сорокин / ТАСС Сергей Чепиков на дистанции масс-старта во время международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в белорусских Раубичах Фото: Денис Костюченко / РИА Новости

Чепиков Сергей Владимирович родился 30 января 1967 года в рабочем поселке Хор Хабаровского края. Выпускник факультета физической культуры Уральского государственного технического университета (2003).

С детства занимался спортом — баскетболом, волейболом, хоккеем и биатлоном. В 13 лет переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где прошел курс обучения в специализированном училище олимпийского резерва №1. В 1987 году на чемпионате мира по биатлону в Финляндии в возрасте 20 лет стал абсолютным чемпионом среди юниоров, получив три золотые медали. Через год на Олимпийских играх в Канаде завоевал золотую (эстафета 4x7,5 км) и бронзовую (индивидуальная гонка 10 км) медали, в том же году стал заслуженным мастером спорта СССР. В 1990 и 1991 годах дважды становился обладателем Кубка мира.

В 1994 году на Олимпийских играх в Норвегии завоевал золотую (индивидуальная гонка 10 км) и серебряную (эстафета 4x7,5 км) медали. На церемонии открытия Игр был знаменосцем российской сборной. Всего участвовал в шести Олимпийских играх. Обладал коллекцией из 17 медалей.

В 2006-м вступил в партию «Единая Россия». В 2007 году завершил спортивную карьеру. В политику пришел по приглашению тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. В 2008-м избран депутатом областной думы заксобрания Свердловской области, входил в состав комитета по социальной политике. Год был главным тренером спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД РФ, имеет звание полковника внутренних войск МВД РФ.

В 2010–2013 годах — тренер-консультант сборной России по биатлону. В 2011–2014 годах входил в состав правления Союза биатлонистов России. В 2018-м два месяца был его вице-президентом.

В 2016-м избран депутатом Госдумы VII созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу №170 (Свердловская область), набрав 43,6% голосов. Входил в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Переизбирался в 2021-м. Выступил соавтором около 30 законопроектов. В 2026 году, по данным “Ъ”, отказался от планов по переизбранию в новый созыв Госдумы по состоянию здоровья.

Отец шестерых детей.