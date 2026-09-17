Чем известен Сергей Чепиков
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в 59 лет
17 сентября в возрасте 59 лет умер двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы VII и VIII созывов Сергей Чепиков. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Чепиков Сергей Владимирович родился 30 января 1967 года в рабочем поселке Хор Хабаровского края. Выпускник факультета физической культуры Уральского государственного технического университета (2003).
С детства занимался спортом — баскетболом, волейболом, хоккеем и биатлоном. В 13 лет переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где прошел курс обучения в специализированном училище олимпийского резерва №1. В 1987 году на чемпионате мира по биатлону в Финляндии в возрасте 20 лет стал абсолютным чемпионом среди юниоров, получив три золотые медали. Через год на Олимпийских играх в Канаде завоевал золотую (эстафета 4x7,5 км) и бронзовую (индивидуальная гонка 10 км) медали, в том же году стал заслуженным мастером спорта СССР. В 1990 и 1991 годах дважды становился обладателем Кубка мира.
В 1994 году на Олимпийских играх в Норвегии завоевал золотую (индивидуальная гонка 10 км) и серебряную (эстафета 4x7,5 км) медали. На церемонии открытия Игр был знаменосцем российской сборной. Всего участвовал в шести Олимпийских играх. Обладал коллекцией из 17 медалей.
В 2006-м вступил в партию «Единая Россия». В 2007 году завершил спортивную карьеру. В политику пришел по приглашению тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. В 2008-м избран депутатом областной думы заксобрания Свердловской области, входил в состав комитета по социальной политике. Год был главным тренером спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД РФ, имеет звание полковника внутренних войск МВД РФ.
В 2010–2013 годах — тренер-консультант сборной России по биатлону. В 2011–2014 годах входил в состав правления Союза биатлонистов России. В 2018-м два месяца был его вице-президентом.
В 2016-м избран депутатом Госдумы VII созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу №170 (Свердловская область), набрав 43,6% голосов. Входил в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Переизбирался в 2021-м. Выступил соавтором около 30 законопроектов. В 2026 году, по данным “Ъ”, отказался от планов по переизбранию в новый созыв Госдумы по состоянию здоровья.
Отец шестерых детей.