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Чем известен Сергей Чепиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в 59 лет

17 сентября в возрасте 59 лет умер двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы VII и VIII созывов Сергей Чепиков. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

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Сергей Чепиков, член сборной команды СССР по биатлону сезона 1989-1990 годов

Сергей Чепиков, член сборной команды СССР по биатлону сезона 1989-1990 годов

Фото: Евгений Волков / РИА Новости

Команда советских биатлонистов, занявшая 1-е место в эстафете 4x7,5 км на XV зимних Олимпийских играх в Калгари (Канада). Слева направо: Сергей Чепиков, Валерий Медведцев, Александр Попов, Дмитрий Васильев

Команда советских биатлонистов, занявшая 1-е место в эстафете 4x7,5 км на XV зимних Олимпийских играх в Калгари (Канада). Слева направо: Сергей Чепиков, Валерий Медведцев, Александр Попов, Дмитрий Васильев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сергей Чепиков на чемпионате мира 1990 года в спортивном комплексе Раубичи (Белоруссия)

Сергей Чепиков на чемпионате мира 1990 года в спортивном комплексе Раубичи (Белоруссия)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сергей Чепиков

Сергей Чепиков

Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ  /  купить фото

На XX зимних Олимпийских играх в 2006 году Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами

На XX зимних Олимпийских играх в 2006 году Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Члены сборной России по биатлону Иван Черезов (слева), Сергей Чепиков (второй слева), Павел Ростовцев (в центре) и Николай Круглов (справа) после окончания эстафетной гонки 4 x 7,7 км на зимней Олимпиаде 2006 года

Члены сборной России по биатлону Иван Черезов (слева), Сергей Чепиков (второй слева), Павел Ростовцев (в центре) и Николай Круглов (справа) после окончания эстафетной гонки 4 x 7,7 км на зимней Олимпиаде 2006 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев (слева) и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков (справа) (2016 год)

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев (слева) и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков (справа) (2016 год)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Чепиков во время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Чепиков во время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сергей Чепиков на дистанции масс-старта во время международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в белорусских Раубичах

Сергей Чепиков на дистанции масс-старта во время международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в белорусских Раубичах

Фото: Денис Костюченко / РИА Новости

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Сергей Чепиков, член сборной команды СССР по биатлону сезона 1989-1990 годов

Фото: Евгений Волков / РИА Новости

Команда советских биатлонистов, занявшая 1-е место в эстафете 4x7,5 км на XV зимних Олимпийских играх в Калгари (Канада). Слева направо: Сергей Чепиков, Валерий Медведцев, Александр Попов, Дмитрий Васильев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сергей Чепиков на чемпионате мира 1990 года в спортивном комплексе Раубичи (Белоруссия)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сергей Чепиков

Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ  /  купить фото

На XX зимних Олимпийских играх в 2006 году Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Члены сборной России по биатлону Иван Черезов (слева), Сергей Чепиков (второй слева), Павел Ростовцев (в центре) и Николай Круглов (справа) после окончания эстафетной гонки 4 x 7,7 км на зимней Олимпиаде 2006 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев (слева) и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков (справа) (2016 год)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Чепиков во время эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сергей Чепиков на дистанции масс-старта во время международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» в белорусских Раубичах

Фото: Денис Костюченко / РИА Новости

Чепиков Сергей Владимирович родился 30 января 1967 года в рабочем поселке Хор Хабаровского края. Выпускник факультета физической культуры Уральского государственного технического университета (2003).

С детства занимался спортом — баскетболом, волейболом, хоккеем и биатлоном. В 13 лет переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где прошел курс обучения в специализированном училище олимпийского резерва №1. В 1987 году на чемпионате мира по биатлону в Финляндии в возрасте 20 лет стал абсолютным чемпионом среди юниоров, получив три золотые медали. Через год на Олимпийских играх в Канаде завоевал золотую (эстафета 4x7,5 км) и бронзовую (индивидуальная гонка 10 км) медали, в том же году стал заслуженным мастером спорта СССР. В 1990 и 1991 годах дважды становился обладателем Кубка мира.

В 1994 году на Олимпийских играх в Норвегии завоевал золотую (индивидуальная гонка 10 км) и серебряную (эстафета 4x7,5 км) медали. На церемонии открытия Игр был знаменосцем российской сборной. Всего участвовал в шести Олимпийских играх. Обладал коллекцией из 17 медалей.

В 2006-м вступил в партию «Единая Россия». В 2007 году завершил спортивную карьеру. В политику пришел по приглашению тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. В 2008-м избран депутатом областной думы заксобрания Свердловской области, входил в состав комитета по социальной политике. Год был главным тренером спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД РФ, имеет звание полковника внутренних войск МВД РФ.

В 2010–2013 годах — тренер-консультант сборной России по биатлону. В 2011–2014 годах входил в состав правления Союза биатлонистов России. В 2018-м два месяца был его вице-президентом.

В 2016-м избран депутатом Госдумы VII созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу №170 (Свердловская область), набрав 43,6% голосов. Входил в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Переизбирался в 2021-м. Выступил соавтором около 30 законопроектов. В 2026 году, по данным “Ъ”, отказался от планов по переизбранию в новый созыв Госдумы по состоянию здоровья.

Отец шестерых детей.

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