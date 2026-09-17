Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чепиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Сергей Чепиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Скончался после длительной тяжелой болезни. Что касается похорон, то своевременно все узнаете»,— приводит «Матч ТВ» слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

На Олимпиаде 1988 года в Калгари спортсмен завоевал золотую медаль в эстафете 4х7,5 км. Также он стал победителем спринтерской гонки на 10 км на Играх 1994 года в Лиллехаммере. На той Олимпиаде он был знаменосцем российской команды на церемонии открытия.

Кроме того, в активе Сергея Чепикова две золотые медали чемпионатов мира (1989, 2006). Также он был двукратным обладателем Кубка мира (1990, 1991). Биатлонист завершил спортивную карьеру в 2007 году.

С 2010 по 2013 год Сергей Чепиков работал тренером-консультантом сборной России, в период с 18 мая по 11 июля 2018 года занимал пост вице-президента СБР. Был депутатом Государственной думы VII и VIII созывов.

Арнольд Кабанов