Ротация с известными и неизвестной

В Свердловской области завершилась регистрация участников предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в Госдуму IX созыва, выборы в которую пройдут в сентябре. За места семи депутатов от одномандатных округов и мандаты по партийному списку намерены побороться 115 кандидатов на Среднем Урале, включая девять парламентариев федерального и регионального уровней. По мнению эксперта, свердловские власти не стали проводить ротацию среди политиков, чтобы усилить контроль в территориях.



В Свердловской области зарегистрировали 115 участников праймериз ЕР для определения кандидатов на выборы депутатов Госдумы, следует из актуальных данных на сайте праймериз.

Наибольшее число претендентов, 59, сообщили о намерении получить мандат по партийному списку, одержать победу в одномандатных округах рассчитывают 40 человек. Одновременно избраться и от территории, и по единому округу планируют всего 16 кандидатов.

Голосование за участников праймериз ЕР пройдет с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах — в июне. Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от ЕР и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

Депутаты пошли на переизбрание

О планах продолжить представлять интересы жителей своих территорий после выборов заявили трое из семи депутатов от одномандатных округов в Свердловской области.

Самым опытным политиком среди них, работавший в Госдуме шесть созывов подряд, стал бывший владелец Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Зелимхан Муцоев. Депутат намерен вновь переизбраться от Перовуральского одномандатного округа (включает 15 муниципалитетов), который представлял в нижней палате российского парламента в 1999-2007 и 2016-2026 годах.

«У меня большая семья, но есть еще и дорогие моему сердцу люди на Урале, села и города, которые стали мне родными и близкими. Я готов приложить все силы для их дальнейшего развития и благополучия»,— пообещал 66-летний политик.

Остаться в Госдуме решили и два парламентария от граничащих с Первоуральским округом территорий, избранных в 2016 году. Депутат от Свердловского округа (четыре района Екатеринбурга) Андрей Альшевских намерен в случае победы на выборах ускорить темп модернизации сферы ЖКХ, усилить контроль за тарифами, обновить общежития и «уменьшить нагрузку на школьников и учителей».

Вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак, представляющий в Госдуме интересы Каменск-Уральского округа (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) заверил, что продолжит помогать школам, больницам, ветеранам и благоустраивать территории.

Депутаты подобрали округа

Четыре действующих депутата отказались от участия в выборах. На вакантные мандаты рассчитывают их коллеги по Госдуме и заксобранию Свердловской области.

Депутат от Серовского округа (22 муниципалитета) с 2016 года, биатлонист Антон Шипулин объявил о желании перейти в свердловский парламент, чтобы уделять больше внимания Федерации биатлона Среднего Урала и воспитанию трех своих детей. Его место рассчитывает занять бывший заместитель губернатора Сергей Бидонько, избиравшийся в Госдуму по партийному списку в 2021 году. «Остается много ветхого жилья, бараков. Над этой проблемой надо работать дальше, поддерживать программы, чтобы такого жилья на территории области просто не осталось»,— отметил среди своих ключевых задач господин Бидонько.

Депутат Максим Иванов, представляющий интересы жителей Асбестовского округа (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) с 2016 года, в начале мая заявил о скорой смене Госдумы на «более перспективное место работы». В разговоре с «Ъ-Урал» он заверил, что поможет избраться от его территории бывшему руководителю регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Жанне Рябцевой, которая в 2021 году получила мандат по списку ЕР. Депутат заявила, что в новом созыве постарается «сделать так, чтобы качество жизни в каждом муниципалитете было лучше».

«Всегда решаю вопросы, может где-то жестко, но справедливо, честно, с открытым сердцем. Важно, чтобы качество жизни родных земляков улучшалось»,— добавила она.

Интересы жителей Нижнетагильского округа (девять муниципалитетов) вместо экс-директора по персоналу «Уралвагонзавода» Константина Захарова, впервые попавшего в Госдуму в 2021 году и отказавшемуся от борьбы за мандат, планирует депутат свердловского заксобрания, начальника управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов. Он заверил, что после переезда в Москву добьется «результатов и решений проблем, которые у нас существуют десятилетиями».

«Если у территории нет голоса и хорошего лоббиста — деньги уйдут в другую, более настойчивую территорию. Наш регион центр обороноспособности и экономики России, поэтому Москва должна слышать голос промышленного Урала»,— подчеркнул господин Свалов.

Депутат от Березовского округа (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) с 2016 года, биатлонист Сергей Чепиков, по данным источника «Ъ-Урал», отказался от планов по переизбранию по состоянию здоровья. Место парламентария рассчитывает занять депутат свердловского заксобрания, екатеринбургский предприниматель Владимир Смирнов. В разговоре с «Ъ-Урал» он пояснил, что решил перейти в Госдуму из-за «амбиций».

Депутатов разбавят ветераном

Новым кандидатом в партийном списке ЕР, который ранее не избирался в Госдуму от Свердловской области, станет военный врач-хирург Дарья Светяш, наставником которой в рамках программы «Время героев» является председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. В конце апреля с участницей специальной военной операции (СВО) лично встретились губернатор Денис Паслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога для обсуждения ее выдвижения от Среднего Урала.

В разговоре с ними госпожа Светяш отметила, что намерена «поддерживать ветеранов боевых действий, участников СВО».

«Моя задача, имея опыт работы "на земле", перенести его по линии парламентской деятельности»,— добавила она.

Компанию в партсписке ей планирует составить депутат шести созывов Госдумы Павел Крашенинников. Он заверил, что сделает «все для того, чтобы без особых популистских выкриков решать проблемы конкретных людей».

«Нужно заниматься жилищными проблемами, которых у нас огромное количество, транспортными проблемами и экологией»,— пояснил парламентарий.

О намерении занять место в партсписке заявила и председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Впрочем, одновременно спикер заявилась и на отбор кандидатов для участия в выборах депутатов регионального парламента, подчеркнув, что намерена продолжить «повышать качество жизни людей» пяти муниципалитетов в составе ее Богдановичского одномандатного округа.

Депутатам нашли конкурентов

Помимо 10 депутатов Госдумы, свердловского заксобрания и Дарьи Светяш о желании избраться в нижнюю палату российского парламента заявили 20 сотрудников предприятий, 18 предпринимателей и руководителей компаний, 17 участников СВО (не считая госпожу Светяш), 12 работников муниципальных и государственных учреждений, семь безработных, семь самозанятых, шесть представителей общественных организаций, четверо работников вузов и ссузов, четверо пенсионеров, студент УГЛТУ, сотрудник МЧС, учитель школы №175, работники администрации Гаринского округа и думы Сосьвы, помощник депутата свердловского заксобрания и главный специалист отдела партийного строительства ЕР.

Губернатор Денис Паслер одобрил выдвижение большинства действующих депутатов Госдумы от Среднего Урала из-за личного знакомства с ними в 2010-ых годах после избрания в региональное заксобрание и во время работы председателем свердловского правительства, считает политтехнолог Александр Ханин. Он добавил, что за последние годы у парламентариев «ослабли лоббистские позиции», тогда как у глав российских субъектов они наоборот возросли, что делает их ротацию «бессмысленной».

«Депутаты для губернатора теперь опора в округах, ему важно, чтобы их там поддерживали, что позволяет контролировать ситуацию. Лучше, чтобы были люди, которых знают в территориях, нежели пришли какие-то новые и непредсказуемые»,— пояснил господин Ханин.

Василий Алексеев