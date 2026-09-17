Горные курорты Сочи разрабатывают пакетные предложения для туристов из Китая

С 22 по 29 сентября в регионе пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и представителей туриндустрии.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Поездка в формате «горы + море» призвана продемонстрировать разнообразие отдыха в Сочи и заложить основу для роста турпотока из Китая. Организаторами выступают Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с ключевыми игроками туристической отрасли: курортом «Роза Хутор», Группой Мантера, Курортом Красная Поляна и группой компаний «Аэродинамика».

Во время ознакомительного тура в прибрежной части Сочи гости из КНР познакомятся с олимпийским наследием, посетят тематический парк развлечений Сочи Парк и исторические достопримечательности, включая музейный комплекс «Дача Сталина». Программа охватит и горный кластер. Блогеры и операторы из Китая примут участие в фестивале New Star Weekend на «Роза Хутор», который объединяет спорт, концерты и вечерние шоу. В программе также — прогулки к горным водопадам, хайкинг с хаски, посещение игорной зоны «Красная Поляна», парка альпак «Пача Мама», этнопарка «Моя Россия» с экспозициями об истории и культуре регионов страны, а также знаменитых краснополянских бань. Участники тура познакомятся с отельной инфраструктурой «Роза Хутор» и Курорта Красная Поляна.

Отдельная часть программы посвящена работе зимних горнолыжных сервисов — например прокатов и инструкторов. Это позволит представителям туриндустрии Китая лучше оценить продукты, которые можно продвигать на туристическом рынке КНР.

«Сочи способен предложить китайскому туристу практически любой формат отдыха. В рамках одной поездки здесь можно совместить море и горы, активный и семейный отдых, оздоровительные программы, гастрономию и развлечения. Широкая линейка объектов и сервисов Группы Мантера позволяет формировать разные сценарии путешествия и учитывать индивидуальные запросы гостей. Сегодня, благодаря объединению возможностей бизнеса, мы можем предложить еще более комплексный подход к организации отдыха. Рассчитываем, что ознакомительный тур позволит нашим китайским партнерам лучше узнать возможности Сочи и в дальнейшем будет способствовать росту интереса к направлению со стороны туристов из Китая и других стран»,— сообщила генеральный директор «Мантера Тревел» Ирина Корчагина.

«Роза Хутор» и Группа Мантера разрабатывают для гостей из Китая пакетные предложения, позволяющие организовать максимально комфортный отдых в Сочи. Летние пакеты включают размещение в отелях на побережье и в горном кластере, экскурсии, активный отдых. Зимние — проживание на горных курортах Сочи, ски-пассы и занятия с горнолыжными инструкторами.

Заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев отмечает: зимой 2026 года число китайских гостей в Сочи увеличилось, но общий турпоток из Китая в регион пока остается небольшим.

«Красная Поляна пока малоизвестна в Китае — даже в профессиональной горнолыжной среде. При этом китайские гости, посетившие сочинские горные курорты, впечатлены зоной катания, природой, развитой инфраструктурой, высокими стандартами лавинной безопасности. Сегодня в Китае насчитывается 26 государственных курортов. Протяженность трасс крупнейшего из них составляет 70 километров. В Сочи суммарно доступно более 170 километров трасс. Близость Черного моря обеспечивает уникальный мягкий снег. Благодаря современной инфраструктуре, широкому выбору трасс и присутствию международных гостиничных брендов сочинские горные курорты могут стать для китайских гостей достойной альтернативой горнолыжным комплексам Японии или Европы»,— прокомментировал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.

Главное препятствие для увеличения турпотока из Китая в Сочи — отсутствие прямых рейсов. На сегодняшний день с зарубежными странами Сочи связывают рейсы 14 иностранных авиакомпаний, которые в прошлом году перевезли 446 тысяч пассажиров. В 2025 году аэропорт Сочи обслужил на международных линиях более 1,8 миллиона пассажиров, из которых свыше 350 тысяч — иностранцы. Благодаря развитию прямого авиасообщения в 2025 году «Роза Хутор» и Курорт Красная Поляна нарастили турпоток зарубежных гостей в 1,5–1,6 раза. Увеличить долю гостей из государств Персидского залива помогла работа на профильных туристических выставках в арабских странах под объединенным брендом Discover Russia.

Организаторы ожидают, что визит блогеров и представителей туриндустрии КНР повысит интерес китайских туристов к горнолыжным курортам Сочи и будет способствовать росту въездного турпотока в регион.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295

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