В Петербурге троих мужчин осудили за осквернение блокадного трамвая

Санкт-Петербургский городской суд назначил принудительные работы Михаилу Дмитриеву, Ивану Трунову и Анатолию Семенову, признанным виновными в осквернении памятника «Блокадный трамвай». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждому фигуранту уголовного дела назначили по одному году принудительных работ

Фото: Пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга Каждому фигуранту уголовного дела назначили по одному году принудительных работ

Фото: Пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга

Суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Каждому назначили по одному году принудительных работ. Из заработка Дмитриева будут удерживать 20%, Трунова — 15%, Семенова — 10%.

По версии подсудимых, 27 июля 2025 года они вместе гуляли и спонтанно оказались у памятника. Мужчины утверждали, что воспринимали его как ретро-трамвай и не связывали с блокадой Ленинграда и Великой Отечественной войной. Будучи пьяными, они решили забраться на вагон и оторвать табличку и два прожектора у сооружения. Один из фигурантов справил нужду с крыши вагона на асфальт. Происходящее мужчины снимали на свои смартфоны и после выложили видео в интернет. В суде фигуранты заявили, что раскаиваются, а причиненный ущерб возместили добровольно.

Защита настаивала на невиновности мужчин по статье о реабилитации нацизма и просила назначить им условное лишение свободы по статье о вандализме. Суд признал мужчин виновными по двум указанным статьям.

Подробнее о деле в материале «Ъ Северо-Запад» «Вандализм общего режима».

Карина Дроздецкая