В Красноперекопске вынесли приговор по делу о крупном хищении при исполнении контрактов

Красноперекопский суд вынес приговор по делу о хищении более 3 млн руб., выделенных на реализацию муниципальных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установлено судом, в 2021 году фирма, возглавляемая подсудимым, заключила с администрациями города Красноперекопска и Ишунского сельского поселения контракты на разработку проектно-сметной документации для благоустройства парковой зоны, а также на проведение капитального ремонта в скверах.

Подсудимый представил документы, содержавшие заведомо ложные сведения о полном и надлежащем исполнении обязательств. На основании этих бумаг на счет компании были необоснованно перечислены свыше 3 млн руб.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская