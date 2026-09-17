Председатель ЗСК встретился с главой Приморско-Ахтарского района

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Приморско-Ахтарского муниципального округа Артемом Сошиным. В ней также приняли участие председатели профильных комитетов ЗСК Андрей Дорошев и Александр Поголов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Артем Сошин возглавил муниципалитет 8 июля, до этого с 2016 года занимал административные должности. С января 2026 года он руководил Бриньковским казачьим кадетским корпусом. На встрече глава округа рассказал о структурных изменениях в администрации, формировании новой модели управления и социально-экономическом положении территории.

Приморско-Ахтарский муниципальный округ был образован в результате объединения поселений, входивших в состав Приморско-Ахтарского района. Решение о преобразовании было принято ЗСК в 2023 году после внесения изменений в федеральное законодательство о местном самоуправлении. Переходные процедуры завершились в январе 2025 года. Аналогичные преобразования прошли в Ленинградском и Туапсинском районах.

Господин Бурлачко рекомендовал руководству округа использовать опыт других муниципалитетов Краснодарского края и успешные практики из других регионов для формирования эффективной системы управления. Он также напомнил об итогах Дня Приморско-Ахтарского района, прошедшего в краевом парламенте. По его результатам ЗСК принял постановление с рекомендациями по дальнейшему развитию территории.

В документе, в частности, содержатся предложения по восстановлению судостроительной отрасли и созданию портовой инфраструктуры с учетом изменения статуса Азовского моря. Отдельно отмечен потенциал округа в санаторно-курортной сфере. Для его реализации депутаты рекомендовали развивать логистику пассажирских перевозок, в том числе с использованием железнодорожного транспорта.

«Сложившаяся в регионах Азовского моря ситуация пока не позволяет реализовать намеченные планы в полном объеме. Однако фундамент для их реализации необходимо закладывать уже сегодня. Мы будем и далее поддерживать вас во всех начинаниях»,— заявил Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков