Кубань в бархатный сезон заняла треть российского рынка спа-отдыха

На Краснодарский край этой осенью приходится 34,6% всех бронирований российских санаториев и спа-отелей, что на 8,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. Таким образом, Кубань сформировала около трети спроса на этот вид отдыха в России в бархатный сезон, сообщила «Эксперту Юг» руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За январь—август 2026 года доля Краснодарского края в общероссийском объеме бронирований санаториев и спа-отелей составила 24,6%. За год показатель вырос на 3,6 процентного пункта — с 21%.

В пятерку наиболее востребованных регионов юга и Северного Кавказа для осеннего отдыха также вошли Дагестан с долей 12,3%, Ставропольский край и Ростовская область — по 6,2%, а также Крым — 4,9%. При этом доля Ростовской области за год увеличилась вдвое.

В январе—августе на регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пришлось 51,8% всех российских бронирований санаториев и спа-отелей. Осенью их совокупная доля выросла до 65,4%.

Вячеслав Рыжков