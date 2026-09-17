В Архангельской области грибника нашли живым спустя 12 дней поисков

В Архангельской области мужчину, заблудившегося в лесу во время сбора грибов, нашли живым спустя 12 дней поисков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отряда «ЛизаАлерт», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропавшего в лесу под Луковецким мужчину нашли живым через 12 дней

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт» Архангельской области Пропавшего в лесу под Луковецким мужчину нашли живым через 12 дней

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт» Архангельской области

Мужчина отправился за грибами вместе с коллегами 5 сентября в районе поселка Луковецкий, однако заблудился. С собой у него были зажигалка и телефон, но в лесу отсутствовала мобильная связь, поэтому самостоятельно обратиться за помощью он не мог.

За время поисковой операции спасатели и добровольцы прошли по лесу почти 400 км. Они обследовали болота и линейные ориентиры.

«Все дни шли дожди, температура воздуха опускалась до 7 градусов. Но надежда оставалась»,— отметили в «ЛизаАлерт».

Утром 17 сентября, около 11:00, информационному координатору отряда позвонили сотрудники магазина в Луковецком. Грибники нашли мужчину в лесу и привезли его в поселок. Работники магазина узнали Николая по ориентировке «ЛизаАлерт» и сразу сообщили о его обнаружении поисковикам.

Матвей Николаев