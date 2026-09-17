Мурманский океанариум вновь открылся после закрытия в 2022 году

Самый северный океанариум Европы возобновил работу после четырехлетнего перерыва. Серые тюлени Филя, Перс, Жива и Даша вновь выступили перед зрителями. Об этом сообщает РИА Новости.

За время вынужденного перерыва сотрудники учреждения сохранили почти всех животных. Морской заяц Дик умер от старости, остальные обитатели океанариума продолжали тренироваться и отрабатывать навыки под руководством специалистов.

«Мы старались их поддерживать. Конечно, животные скучали по зрителям, по аплодисментам, но мы, сотрудники, садились в пустом зале и аплодировали»,— рассказала директор океанариума Ирина Коротыш.

По словам заведующего аквакомплексом и одного из старейших тренеров Александра Калинина, основной состав специалистов сохранился. По его словам, сотрудники продолжали работать с животными даже в период, когда им задерживали заработную плату.

«Мы старались поддерживать все навыки, отрабатывали старые трюки, пытались веселить животных»,— рассказал Александр Калинин.

Одним из первых зрителей обновленного океанариума стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он поблагодарил сотрудников и всех, кто помог сохранить животных и учреждение.

«Я хочу сказать спасибо всем тем, кто не убежал, не бросил животных. Это пример добросовестного отношения к своему делу... Благодаря всем небезразличным людям нам удалось выйти из непростой ситуации, и морские животные продолжат радовать зрителей»,— сказал губернатор.

Первыми посетителями представлений также стали учащиеся губернаторского лицея и журналисты.

Океанариум не работал с 2022 года из-за отсутствия обязательной лицензии. К 2026 году учреждение оказалось в сложном финансовом положении: накопились долги, был арестован учредитель, возникли задержки с выплатой зарплат. После обращения сотрудников губернатор Андрей Чибис инициировал сбор средств, в результате которого удалось собрать более 3 млн рублей. Большая часть этой суммы была направлена на погашение задолженности по зарплате.

В сентябре МРОО «Оздоровление северян» получила бессрочную лицензию Россельхознадзора на использование животных в культурно-зрелищных целях.

За время подготовки к открытию в здании, где около 30 лет не проводился ремонт, привели в порядок купол, холл, бассейн, освещение и входную группу. В океанариуме также установили новые кресла и звуковое оборудование. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками учреждения полностью погашена.

Все четыре тюленя — Филя, Даша, Жива и Перс — здоровы. Филя является старожилом океанариума: в ноябре 2025 года ему исполнилось 38 лет.

Матвей Николаев