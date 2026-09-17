Аэропорт Краснодара временно не будет принимать и выпускать самолеты 22 сентября

22 сентября аэропорт Краснодара временно не будет принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

22 сентября в авиагавани запланированы ремонтные работы. Авиакомпании предупредили об этом заранее, расписание полетов скорректировано.

«Пассажирам рекомендуем заранее уточнить актуальное расписание рейсов на 22 сентября у своей авиакомпании»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина