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Аэропорт Краснодара временно не будет принимать и выпускать самолеты 22 сентября

22 сентября аэропорт Краснодара временно не будет принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

22 сентября в авиагавани запланированы ремонтные работы. Авиакомпании предупредили об этом заранее, расписание полетов скорректировано.

«Пассажирам рекомендуем заранее уточнить актуальное расписание рейсов на 22 сентября у своей авиакомпании»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

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