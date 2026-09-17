На Кубани количество производителей косметики и моющих средств выросло на 3,5%

В Краснодарском крае, по данным на начало августа 2026 года, парфюмерию, косметику, мыло, моющие, чистящие и полирующие средства производят 234 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП), а также одно крупное и одно среднее предприятие. Количество юрлиц и ИП в этой отрасли промышленности за год выросло на 3,5% (или 8 организаций). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики региона со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В сравнении с августом 2024 года количество юрлиц и ИП, которые производят косметику, парфюмерию, мыло, чистящие и полирующие средства в Краснодарском крае, увеличилось на 12%.

Основную отгрузку промышленной продукции по указанным видам деятельности обеспечивают такие организации, как АО «Аванта», ООО «Меридиан», ООО «Сила гор» (ТМ Краснополянская косметика»), ООО «Фитстайл Эко» , ООО «Флореаль», ООО «Солнце», ИП Михеева О.В. (TM Lima), ИП Каримова Т.Р. (ТМ «Мацеста»), ИП Мазанов А.В. (ТМ «Lia Lab»).

«На выбор покупателя очень влияет наличие натуральных ингредиентов в косметике, парфюмерии и бытовой химии. Люди все чаще обращают внимание на состав товаров, биоразлагаемость компонентов и безопасность для здоровья. На рынке бытовой и профессиональной химии покупатели ценят экономию времени и удобство использования, поэтому востребованы средства в форматах, позволяющих быстро и эффективно поддерживать чистоту. Набирают популярность товары 2 в 1, например средство для стирки и одновременно кондиционер для белья, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей»,— рассказала Светлана Мосян, заведующая лабораторией Научно-производственного предприятия «Флореаль».

Она добавила, что большое внимание потребители обращают на аромат средств, например, спросом пользуется парфюмированное жидкое мыло. Аромат, по словам эксперта, особенно важен в средствах для стирки и кондиционирования белья. «Кроме основной функции (удаление грязи, чистота), покупатели ожидают продолжительную интенсивную свежесть, эффективность против неприятных запахов даже при низких температурах. Последнее распространяется практически на все категории средств для уборки дома. Эти новые стандарты способствуют стиранию границ между подкатегориями товаров»,— отметила Светлана Мосян.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе—июле 2026 года организации химической промышленности Краснодарского края отгрузили парфюмерии и косметики на 4,65 млрд руб. Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич