«Черкизово» вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства нарезки в Ленобласти

Группа «Черкизово» инвестирует 2,3 млрд рублей в расширение производства ветчины и вареных колбас в нарезке на мясоперерабатывающем заводе в Горелово Ленинградской области. Компания планирует установить на предприятии две новые производственные линии, которые должны заработать до конца 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Горелово «Черкизово» запустит две линии по выпуску ветчины и колбас в нарезке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Горелово «Черкизово» запустит две линии по выпуску ветчины и колбас в нарезке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

После запуска оборудования объем выпуска продукции в нарезке увеличится более чем втрое — с нынешних 3,4 тыс. до 11 тыс. тонн в год. В компании связывают расширение мощностей с ростом спроса: продажи мясной продукции в нарезке в России увеличиваются примерно на 11% ежегодно.

«Решение о расширении мощностей связано с увеличением потребления мясной продукции в нарезке. Ее продажи в России ежегодно растут примерно на 11%. Действующие мощности предприятия уже не позволяют в полной мере удовлетворять растущий спрос»,— говорится в пресс-релизе «Черкизово».

На предприятии также проведут комплексную модернизацию производственного участка.

«Мы не просто устанавливаем дополнительное оборудование, а комплексно модернизируем производственный участок, повышая уровень автоматизации и эффективности процессов»,— заявил директор завода «Пит-Продукт» Павел Костюк.

В Ленинградской области «Черкизово» располагает тремя мясоперерабатывающими предприятиями. Две площадки «Пит-Продукта», вошедшего в состав группы в 2021 году, находятся в Горелово и Синявино. Еще одно предприятие — Всеволожский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», работающий в составе группы с 2018 года, — выпускает продукцию под брендом «Самсон». Совокупный объем производства трех площадок в 2025 году составил 31 тыс. тонн.

В состав группы «Черкизово» входят 15 птицеводческих и 20 свиноводческих комплексов, 13 мясоперерабатывающих и 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2025 года выручка компании выросла на 11,4%, до 288,7 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 21,8%, до 56,47 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 4,4%, до 19,49 млрд рублей. Объем реализации продукции превысил 1 млн тонн.

Матвей Николаев