Петербург и Москва генерируют около 3 трлн рублей креативной экономики

На Москву и Петербург приходится около 3 трлн рублей из 7,5 трлн рублей, которые креативные индустрии ежегодно приносят экономике России. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Ирина Гвичия.

По ее словам, у Петербурга был значительный потенциал для развития креативной экономики, которым воспользовался бизнес. На федеральном уровне при этом пришло понимание необходимости поддержки таких индустрий.

Госпожа Гвичия отметила, что за последние пять лет государство и бизнес значительно продвинулись в развитии креативных индустрий и взаимодействии в этой сфере. По ее словам, сначала основным вопросом было определение того, какие направления можно отнести к креативной экономике.

«И получается, что они создают тот креативный продукт, который формирует сегодня непосредственно экономику нашей страны»,— сказала госпожа Гвичия, говоря о молодых людях, которые используют современные технологии и мировые достижения при создании новых продуктов.

По данным спикера, общий вклад креативного сектора в экономику России составляет около 7,5 трлн рублей в год.

Карина Дроздецкая