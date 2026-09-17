Цена ночи в санатории на Кубани и в Кавминводах оценивается в 5–7 тысяч рублей

Стоимость суток санаторно-курортного отдыха в Краснодарском крае или Кавказских Минеральных Водах оценивается в среднем в 5–7 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее в компании NF Group сообщили, что средняя стоимость оздоровления и проживания в российских санаториях в августе 2026 года составляла 35 тыс. руб. за человека в сутки. Как отмечают аналитики группы, стоимость сопоставимого набора услуг в отдельных объектах может отличаться до 10 раз в зависимости от класса санатория, уровня его оснащения и других факторов.

По словам Сергея Ромашкина, стоимость ночи в санатории может незначительно меняться в зависимости от его класса: хороший — подороже, попроще — можно уложиться в 4,5 тыс. руб. на человека в сутки. «Я думаю, что 35 тыс. руб.— это какая-то luxury-история. Таких объектов, на мой взгляд, один-два на всю Россию»,— прокомментировал вице-президент АТОР.

Господин Ромашкин рассказывает, что туроператоры сегодня наблюдают серьезную неравномерность по спросу на санаторно-курортные услуги в разных регионах. По словам эксперта, те регионы, которые находятся в плюсе по спросу на туристический отдых (например Анапа или Геленджик), они же в плюсе и по санкуру. А те регионы, где наблюдался спад туристической активности (Большой Сочи или Каминводы), демонстрировали в этом сезоне снижение в санаторно-курортном сегменте.

«В какой-то мере этот медицинский туризм движется в тренде региональных потоков, а не своих собственных. Например, Анапа в этом сезоне по нашей компании выросла на 50%, соответственно, санатории Анапы приросли примерно на столько же»,— говорит господин Ромашкин.

Что касается Крыма, то, по словам эксперта, в хорошие годы полуостров входил в тройку самых популярных направлений, наряду с Кавминводами и Краснодарским краем, но в этом году, в силу известных причин, турпоток туда серьезно снизился. Сегодня Крым, по оценке вице-президента АТОР, находится далеко за пределами не только первой тройки самых востребованных отдыхающими объектов санкура, но, возможно, даже выпал из первой десятки.

«Крым и Краснодарский край — в отличие от Кавминвод — это все-таки пляжные морские курорты. Мы часто видим, что цель прибытия туриста в какой-то санаторий на побережье — не лечение, а просто пляжный отдых. В качестве дополнительной опции он иногда пользуется какими-то простыми медицинскими услугами: массаж, соляная пещера, ванны. Поэтому близость к морю — серьезная конкуренция медицинским программам. В Кавминводах или в Белокурихе на Алтае такого произойти не может, поэтому цель бронирования объектов санкура там вполне конкретная: это настоящие медицинские туристы, которые будут заниматься оздоровлением. В Сочи же мы часто видим туристов, которые живут в санатории, а в медицинский блок даже не заходят, при этом статистически пополняя число медицинских туристов»,— резюмировал господин Ромашкин.

Дмитрий Михеенко